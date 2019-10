Centrafrique: au moins 28.000 sans-abris après des inondations inédites

(Belga) Au moins 28.000 personnes se retrouvent sans abri en Centrafrique après des inondations inédites en 20 ans, a annoncé mardi la Croix-Rouge centrafricaine à l'AFP, le gouvernement invoquant une "grande catastrophe naturelle".

Ces inondations sont dues à la conjonction de pluies exceptionnelles et incessantes depuis une semaine et la crue décennale de l'Oubangui et ses affluents. "Le dernier bilan fait état de 28.000 personnes sans abri" dans tout le pays, a assuré à l'AFP le pasteur Antoine Mbaobogo, président de la Croix-Rouge centrafricaine, ajoutant: "Il y a beaucoup de maisons détruites et de quartiers sous l'eau". Dans la capitale Bangui, qui compte environ un million d'habitants, des quartiers entiers se sont transformés en véritables marécages, témoigne un journaliste de l'AFP. Des maisons en terre ont littéralement fondu sous les eaux et les taxis ont fait place aux pirogues pour transporter les gens à certains endroits.