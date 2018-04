Centrafrique: échanges de tirs proches de la résidence du président

(Belga) Des échanges de tirs nourris dans la nuit de dimanche ont éclaté à Bangui dans le quartier de la résidence présidentielle entre un groupe armé et des Casques bleus, a-t-on appris de source sécuritaire.

Des tirs ont eu lieu dimanche soir entre 23H00 (22h GMT) et 23H40, alors qu'"un groupuscule armé était arrivé au niveau de la radio Ndeke Luka à côté de la route qui mène à la résidence du président", selon la source sécuritaire. "Le groupe a été repoussé par les Casques bleus égyptiens", a déclaré cette même source. Cet affrontement survient alors qu'une opération conjointe des Casques bleus de la Minusca et des forces centrafricaines vise le quartier du PK5 à Bangui depuis ce dimanche pour démanteler des groupes armés lors d'une opération qui devrait durer plusieurs jours. Au moins deux personnes ont été tuées et 56 blessées dont des Casques bleus ce dimanche au cours de l'opération dans le quartier du PK5. La Minusca a arrêté plusieurs personnes appartenant aux groupes armés du "+général+ Force" ou du feu chef armé "50/50" et a saisi de la drogue ou des munitions après la prise de contrôle des bases de ces groupes, selon le porte-parole de la Minusca Hervé Verhoosel. Cette opération intervient après un regain de violences depuis plusieurs mois dans le PK5, le quartier musulman et poumon économique de la capitale centrafricaine, alors que Bangui était relativement épargnée par les violences des divers groupes armés dans le pays. (Belga)