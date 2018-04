Centrafrique: un Casque bleu tué et 8 autres blessés à Bangui

(Belga) Un Casque bleu a été tué et huit autres blessés dans des affrontements avec des milices auto-proclamées d'"auto-défense" à Bangui, pour la première fois depuis 2016, a indiqué une source sécuritaire à l'AFP. Au moins 46 personnes ont été blessés dans ces affrontements entre une patrouille composée de Casques bleus et de soldats centrafricains, et des milices auto-proclamées d'"auto-défense" dans le quartier PK5 de la capitale.

Ce regain de violences dans la capitale centrafricaine est inédit depuis l'élection de Touadéra à la tête de la Centrafrique, en 2016. Depuis plusieurs mois, le quartier PK5 de Bangui, où vivent retranchées les dernières populations musulmanes de Centrafrique, est le théâtre de violences. La population commerçante du quartier avait arrêté début 2017 de payer les milices armées auto-proclamés d'"auto-défense", déclenchant une flambée de violences. Dimanche, l'ONU et les forces de sécurité centrafricaines ont lancé une opération militaire pour démanteler ces groupes armés. Deux personnes sont mortes et près de soixante ont été blessées le premier jour de cette opération dans le PK5, tandis que plusieurs membres de ces groupes armés ont été arrêtés. Dans la nuit de dimanche à lundi, une base de la Minusca, dans le centre de la capitale, a été visée par une attaque d'assaillants non identifiés. Mardi, une fusillade a éclaté en milieu d'après-midi à la frontière entre le quartier du PK5 et le 3e arrondissement de la capitale. "Une patrouille de Casques bleus rwandais appuyée par les forces de sécurité intérieure (FSI) centrafricaine et les forces armées centrafricaines (FACA) s'est fait tirer dessus et a poursuivi les assaillants jusqu'au quartier du PK5", a indiqué une source sécuritaire. Les échanges de tirs ont cessé vers 19H00. (Belga)