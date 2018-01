Certaines applications pour enfants sont infectées par un logiciel malveillant

Plusieurs applications pour les enfants de Google Play Store ont été infectées par un logiciel malveillant. Ainsi, certaines données d'utilisateurs via smartphone ont été volées et des images à caractère pornographique se sont retrouvées sur certaines applications. Les applications concernées ont depuis été retirées de l'offre.





Une soixantaine d'applications touchées



A la suite de diverses plaintes de parents, les enquêteurs ont découvert qu'une soixantaine d'applications étaient touchées par le malware (ou logiciel malveillant). "Un père s'est plaint à Google que l'application avait exposé à son fils de quatre ans une série de photos pornographiques", selon le site britannique The Register. Le logiciel malveillant a été découvert dans des applications telles que "Drawing Lessons Lego Star Wars", "Fidget spinner for Minecraft" et "Spinner Toy for Slither". Le malware a entre temps été supprimé.