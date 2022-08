Arthur et Bernardo, deux siamois de 3 ans et demi, ont pu être séparés grâce à la réalité virtuelle: "Sans aucun doute l'opération la plus complexe de ma carrière" (vidéo)

Deux frères siamois brésiliens nés liés par le crâne ont été séparés avec succès à la suite de multiples opérations, l'intervention "la plus complexe" jamais réalisée pour ce genre de cas, a assuré lundi l'équipe médicale, qui a utilisé la réalité virtuelle pour la préparer.

Après avoir passé la plupart de leur vie dans un hôpital de Rio de Janeiro (sud-est du Brésil) dans un lit spécial, Arthur et Bernardo Lima, trois ans et demi, peuvent désormais se regarder en face après plusieurs opérations marathon début juin.

Adriely Lima, leur mère, a pleuré de soulagement à l'issue de la séparation : "Ca faisait quatre ans qu'on vivait à l'hôpital", a-t-elle confié dans un communiqué.

Cette séparation a été rendue possible grâce à l'aide de l'association caritative Gemini Untwined, basée à Londres, qui l'a décrite comme "la plus complexe" jamais réalisée, étant donné que les frères partageaient plusieurs vaisseaux sanguins vitaux.

"C'était sans aucun doute l'opération la plus complexe de ma carrière", a renchéri auprès de l'AFP le neurochirurgien Gabriel Mufarrej, de l'Institut du cerveau Paulo Niemeyer (IECPN), hôpital où l'opération a eu lieu.

"À la base, personne ne pensait qu'ils allaient survivre. C'est déjà historique que les deux aient pu être sauvés", a-t-il insisté, précisant que les jumeaux se trouvaient encore à l'hôpital où "une longue convalescence" les attend. "On ne sait pas encore à quel point il pourront vivre une vie normale", a-t-il cependant tempéré.

Au total, les jumeaux ont subi neuf interventions chirurgicales, dont une de 13 heures le 7 juin et une autre de 23 heures le surlendemain.

Pour les préparer, la centaine de membres de l'équipe médicale ont utilisé un système ultra-moderne de réalité virtuelle, afin de reconstituer l'anatomie des siamois avant de les opérer.

"On dirait un truc de l'ère spatiale", a décrit le neurochirurgien britannique Noor ul Owase Jeelani, de Gemini Untwined.

"C'est merveilleux de pouvoir observer l'anatomie et pratiquer l'opération en amont sans mettre la vie des enfants en danger (...) Vous ne pouvez pas imaginer à quel point c'est rassurant pour les chirurgiens", a-t-il affirmé à l'agence de presse PA.