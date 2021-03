Cet astronaute américain s'est fait livrer du fromage BELGE au sein de la Station spatiale internationale

L'astronaute américain Shannon Walker s'est déjà fait livrer par deux fois du fromage belge, fabriqué dans une crèmerie de Flandre-Occidentale, au sein de la Station spatiale internationale (ISS), rapportent jeudi Het Nieuwsblad et Gazet van Antwerpen.

Le met recherché est produit par la ferme fromagère 't Groendal, à Rumbeke, dans la commune de Roulers. Les fromages en question ont atterri à l'ISS grâce au commerce anversois Van Tricht, qui est en charge de la distribution à l'étranger, et un magasin de fromage américain à Houston, où M. Walker était client avant son départ vers l'espace. L'enseigne Houston Dairymaids a reçu pour la première fois en décembre une demande de livraison de la part de la NASA pour ce fromage belge spécifique, et a reçu un seconde commande ce mois-ci encore.

L'astronaute Walker semble se délecter d'OG Kristal et Old Farmdale. "Ce sont les variants de nos fromages Brokkeloud Roeselare et Oud Roeselare que nous produisons pour le marché américain", explique Johan Deweer (60) de 't Groendal. "Nous trouvons cela formidable. Qui pense un jour que son fromage va être dégusté dans l'espace? Mais nous en sommes très fiers. Quelle belle réclame cela fait!", commente-t-il dans les quotidiens du nord du pays.