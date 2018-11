Cette famille entière se fait raser la tête pour soutenir la petite dernière, Madison, atteinte d'une leucémie

Le 29 octobre dernier, Ashley Jewett et sa famille reçoivent la triste confirmation de l'hôpital des enfants de Phoenix, situé dans l'état de l'Arizona aux Etats-Unis: la petite dernière de la famille, Madi est atteinte d'une leucémie. Il faut commencer le traitement rapidement parce que Madison souffre d'une forme de leucémie particulièrement agressive. Deux semaines après le début du traitement, la petite fille commence à perdre ses cheveux. Alors que ses mèches de cheveux tombent les unes après les autres, l'enfant remarque que le regard de son entourage change. Les connaissances de la famille prennent conscience que la petite fille va mal. La décision est prise de lui couper les cheveux.

Madi demande alors à sa maman et son papa d'adopter la même coiffure qu'elle pour qu'ils puissent se ressembler tous. Les parents acceptent avec joie. Le petit frère de Madi aussi, ainsi que le grand-père. Une décision que la maman de Madi, Ashley trouve normale: "Je voulais qu'elle sache qu'elle n'est pas toute seule à traverser cela. J'aurais pu être en colère, et très fâchée que ma fille soit malade, et même si je ressens aussi ces émotions, celles qui prédomine c'est que je dois être là pour elle, lui montrer ma force et c'est pour cela que nous l'avons tous fait et si elle se sent beaucoup mieux en me regardant et en constatant que je lui ressemble, cela me donne l'impression que je peux faire quelque chose pour elle."

Selon la volonté des parents, une photographe a capturé ce moment chez le coiffeur: "Je veux que d'autres personnes qui passent par ces épreuves soient inspirés par notre geste".

La photographe, Alicia Samone qui a capturé ce moment a posté quelques photos sur Facebook avec un message d'espoir: "Si vous parcourez ces photos, regardez combien d'amour entoure cette petite fille..."