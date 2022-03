Cette femme enceinte dont l'image a fait le tour du monde n'a pas survécu

Mercredi dernier, l'hôpital numéro 3 de Marioupol en Ukraine était ciblé par les bombardements russes. A l'intérieur de la maternité, se trouvaient des jeunes mamans avec leur enfant et des femmes enceintes s'apprêtant à accoucher. Cette photo d'une femme transportée d'urgence sur une civière a fait le tour du monde, témoignant de l'horreur de cette attaque. La femme caressait son bas-ventre ensanglanté, alors que les sauveteurs se précipitaient à travers les décombres pour l'emmener dans un autre hôpital, attestent des photos et vidéos prises par des journalistes de l'Associated Press.

Le chirurgien Timur Marin a expliqué que le bassin de la femme a été écrasé et que sa hanche a été détachée. Réalisant qu'elle perdait son bébé, la femme aurait crié aux médecins: "Tuez-moi maintenant".

Les médecins ont effectué une césarienne pour prendre le bébé, mais il n'a montré "aucun signe de vie", a déclaré le chirurgien. L'équipe médical a commencé à travailler sur la mère. "Plus de 30 minutes de réanimation de la mère n'ont donné aucun résultat", a déclaré samedi M. Marin. "Les deux sont morts."

Dans le chaos qui a suivi la frappe aérienne de mercredi, les médecins n'ont pas eu le temps d'obtenir le nom de la femme avant que son mari et son père ne viennent emporter son corps. "Quelqu'un est venu la récupérer", ont-ils dit. "Elle ne s'est donc pas retrouvée dans les fosses communes creusées pour un grand nombre de morts de Marioupol."

Les journalistes de l'Associated Press, qui rapportent depuis l'intérieur de Marioupol bloqué depuis le début de la guerre, ont documenté l'attaque et ont retrouvé les victimes vendredi et samedi dans l'hôpital où elles avaient été transférées, en périphérie de Marioupol.

Alors que les survivants décrivaient leur calvaire, des explosions à l'extérieur ont secoué les murs. Les bombardements et les tirs dans la région sont sporadiques mais incessants. La blogueuse Mariana Vishegirskaya a donné naissance à une fille le lendemain de la frappe aérienne et a enroulé son bras autour du nouveau-né Veronika alors qu'elle racontait l'attentat de mercredi.

Après que des photos et une vidéo l'ont montrée naviguant dans des escaliers jonchés de débris et tenant une couverture autour de son corps, les responsables russes ont affirmé qu'elle était l'actrice d'une attaque mise en scène.

"C'est arrivé le 9 mars à l'hôpital numéro trois de Marioupol. Nous étions allongés dans des salles lorsque les verres, les cadres, les fenêtres et les murs se sont séparés", a déclaré à l'AP Vishegirskaya, toujours vêtue du même pyjama à pois que lorsqu'elle s'est enfuie.

"Nous ne savons pas comment cela s'est passé. Nous étions dans nos chambres et certains ont eu le temps de se couvrir, d'autres non", témoigne la femme.

Dans la nouvelle maternité de fortune, chaque accouchement qui approche apporte de nouvelles tensions. "Toutes les mères qui accouchent ont vécu tant de choses", a déclaré l'infirmière Olga Vereshagina.