Cette journaliste danoise s'enregistre en pleins ébats pour un reportage sur la réouverture des clubs échangistes

Pour la réouverture des clubs échangistes au Danemark, une journaliste s'est impliquée... corps et âme pour un reportage.

Immersion totale : une journaliste danoise en reportage sur la réouverture des clubs échangistes au Danemark, un temps fermés à cause du Covid-19, a reçu jeudi les lauriers de ses chefs pour son sujet, dans lequel elle s'enregistre en pleins ébats. "Je trouve que c'est bien quand nos reporters essaient d'expérimenter le journalisme de façon différente", a défendu Tina Kragelund, la responsable des programmes de Radio 4.



"On peut toujours faire ce qui est attendu par les auditeurs mais aussi les surprendre et leur donner de nouveaux angles et le faire de façon nouvelle", a-t-elle raconté au quotidien Jyllands-Posten.

Un message d'avertissement

Le reportage, diffusé lundi à une heure matinale (08H40), a été précédé d'un message d'avertissement du présentateur, précisant que des bruits de rapports sexuels allaient suivre et demandant d'éloigner les oreilles "qui ne devraient pas entendre ça".

Pour sa première dans un club libertin, la journaliste se fait d'abord expliquer les règles des lieux et demande aux gens présents, en pleine action, ce que ça leur fait d'être de retour au "Swingland" dans la banlieue de Copenhague. De sa propre initiative, la reporter décide ensuite de sauter le pas. "Peux-tu décrire ce que tu vois juste maintenant ?", l'entend-on demander à son partenaire, au milieu de sons explicites et de commentaires salaces.

"Un aperçu d'un monde dont on a rarement une vue complète"

"Les clubs échangistes sont un tabou de la réouverture" permise par la levée des restrictions liées au Covid "et ma propre participation donne un aperçu d'un monde dont on a rarement une vue complète", a plaidé la journaliste auprès du Jyllands-Posten.

Dans le cadre d'un nouvel allègement des mesures prises face à la pandémie causée par le coronavirus, les clubs échangistes et libertins ont pu rouvrir vendredi dernier au Danemark après des mois de portes closes.