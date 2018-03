Cette maman fond en larmes en trouvant le testament que son fils de 12 ans a écrit au cas où il mourrait dans une fusillade à l'école (vidéo)

Une maman a retrouvé le testament que son petit garçon a rédigé au cas où il mourrait lors d’une fusillade dans son école. "C’était une Playstation 4, plus les manettes, plus le jeu que j’ai, mon chat, ma télé, ma Xbox et d’autres trucs que j’ai. Un hoverboard." Javon Davies détaille la liste des biens qu’il a décidé de léguer à son meilleur ami Cameron au cas où il perdrait la vie à l’école. "Je ne pouvais pas y croire, vous savez. Mon enfant est en 6e primaire, il ne devrait pas penser à ça", explique Mariama, la maman de Javon.





"Des enfants deviennent bagarreurs et pourraient en arriver à tirer sur quelqu’un’"



Javon et ses amis ont écrit leur testament après avoir entendu que leur école avait reçu une menace. "C’était juste au cas où quelque chose arrivait à l’un de nous parce que des enfants deviennent bagarreurs et pourraient en arriver à tirer sur quelqu’un’", explique le garçon.



Un message pour sa famille



Dans son testament, Javon a aussi écrit un message particulier. "J’ai écrit : chère famille. Je vous aime tous. Vous m’avez mis des vêtements sur le dos et vous êtes tout le temps restés à mes côtés. Je vous aime, Javon".





"C’est très dur parce qu’il est si jeune"



Quand elle a lu ces mots, la maman de Javon a éclaté en sanglots. "C’est très dur parce qu’il est si jeune. Il ne devrait pas traverser cette période. Il est en 6e primaire. Tu as encore beaucoup de choses à vivre et ces choses qui se passent ne devraient pas t’inquiéter, tu ne devrais même pas y penser", lui a-t-elle dit.



Pourtant, avec les nombreuses fusillades qui ont lieu dans les écoles aux Etats-Unis, les enfants imaginent maintenant parfois le pire.