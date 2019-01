Lors de cette arrestation corsée par la police américaine, une petite fille de 2 ans sort SOUDAINEMENT du véhicule tenu en joue par de nombreux officiers (vidéo)

Cette vidéo filmée par une passante et postée sur Facebook montre un enfant imiter ses parents lors de leur arrestation sur le parking d'un magasin situé en Floride.

Un couple repéré dans un établissement en Floride pour vols à l'étalage a fait l'objet d'une arrestation corsée sur le parking du magasin en question jeudi dernier. Alertés par les gérants du magasin, "faisant état que les principaux suspects pouvaient être armés", selon les informations de la police, les officiers ont été dépêchés sur place, encerclant et tenant en joue le couple en question, réfugié dans sa voiture. Ce que les officiers ignoraient au moment de cette action policière, c'est que deux enfants se trouvaient également dans l'habitacle du véhicule: un garçon âgé de un an et une fillette de 2 ans, relate le Mail Online.

"Les agents ont été surpris de voir la petite fille sortir de la voiture, mais elle a pu rejoindre très vite sa maman", relate le porte-parole de la police de Tallahassee qui a visionné les 10 vidéos filmées par les bodycams des agents pour montrer que les officiers avaient bien respecté les consignes d'usage quand une arrestation implique la présence de mineurs.

Une passante a filmé la scène. Lorsque la silhouette de la petite fille apparaît, la passagère qui filme l'arrestation s'écrit: "Oh mon Dieu, il y a un bébé".