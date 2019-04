Cette tradition pascale a failli finir en massacre: un immense arbre de 40 mètres tombe sur la foule à Gérone (vidéo)

À Cornellà del Terri, une commune de Gérone en Espagne, la tradition veut que le vendredi saint, "l'arbre de mai" soit abattu sur la place du village. Ce vendredi 19 avril, tout ne s'est pas passé comme prévu.

Deux adultes et un enfant ont failli se faire écraser par un tronc d'arbre pendant l'abattage de "l’arbre de mai" sur une place de la commune de Catalogne. L’immense arbre s’est d’abord écroulé en direction de la foule. Sur les images, on peut voir les spectateurs crier et courir dans tous les sens pour éviter le tronc.



Les deux hommes chargés de le couper ont réussi à le dévier de sa trajectoire. L’arbre est finalement tombé à l’endroit prévu mais un enfant qui tentait de fuir et les deux adultes ont failli être écrasés. Heureusement, personne n’a été blessé.