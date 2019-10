Championnat du monde des voitures solaires: l'équipe belge 4e après le premier jour

(Belga) La Solar Team belge se situe à la quatrième place après le premier jour du Bridgestone World Solar Challenge, sorte de championnat du monde des voitures solaires qui se déroule en Australie, indique la fédération de l'industrie technologique Agoria dimanche dans un communiqué. Les équipes néerlandaises trustent les trois premières places.

L'équipe des étudiants de la KU Leuven a été la plus rapide à atteindre le centre de Darwin. Ensuite, les équipes se sont battues pour les quatre premières places. "Doubler une voiture solaire est toute une opération; il faut une grande distance pour dépasser en toute sécurité sans gaspiller trop d'énergie", explique Dries Ketelslegers, stratège en chef. "Cela a donné une journée épique." Trois équipes différentes, dont la belge, ont tour à tour occupé la première place. La voiture belge, baptisée BluePoint, a parcouru 633 kilomètres dimanche, soit 50 de plus que l'an passé. Elle a terminé la journée en quatrième position. Au total, 3.021 kilomètres devront être parcourus. BluePoint devra terminer la course en moins de six jours. (Belga)