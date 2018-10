Charles Aznavour: une autopsie sera pratiquée pour déterminer la cause de sa mort

Une autopsie du corps de Charles Aznavour, mort dans la nuit de dimanche à lundi à son domicile de Mouriès (Bouches-du-Rhône), sera pratiquée mardi matin à Nîmes pour déterminer les causes exactes de son décès, a annoncé le procureur de Tarascon.



"Le caractère suspect du décès peut être écarté, mais les circonstances de la mort ne sont pas connues avec précision, une autopsie sera pratiquée mardi à 10H30 au centre hospitalier de Nîmes", a déclaré Patrick Desjardin à la presse devant le domicile du chanteur.



C'est dans les Alpilles, dans le sud-est de la France où il aimait tant se reposer, que Charles Aznavour s'est éteint, suscitant une vague de tristesse chez ses admirateurs de toutes générations.



Inépuisable, le chanteur aux plus de 70 ans de carrière avait repris la scène en septembre avec deux concerts au Japon et s'apprêtait à repartir en tournée cet automne avec plusieurs dates en France.



Ces derniers mois pourtant, l'inusable avait dû annuler quelques représentations. D'abord en avril à Saint-Pétersbourg, victime d'un tour de reins. Puis en mai, en raison d'une fracture de l'humérus gauche, après une chute.