GP de F1 d'Italie: Leclerc en pole après des +qualifs+ surréalistes

Le Monégasque Charles Leclerc s'est offert la pole position du Grand Prix de F1 d'Italie samedi à Monza, devant le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes), leader du Championnat du monde, à l'issue de qualifications invraisemblables.

Ce "bazar", comme l'ont qualifié les pilotes, fait l'objet d'une enquête des commissaires de course.

Au moment de s'élancer pour leur deuxième et dernier essai pour la pole dans la troisième et dernière partie des qualifications (Q3), les neuf pilotes encore en lice ont attendu le plus longtemps possible avant de sortir du garage.

Ils ont ensuite effectué leur tour de chauffe au ralenti dans l'espoir de bénéficier chacun de l'aspiration des autres pour gagner quelques dixièmes.

Résultat, seuls l'Espagnol Carlos Sainz Jr (McLaren) et Leclerc ont passé la ligne de départ/arrivée en temps voulu pour effectuer ce fameux tour rapide. Les sept autres ont été privés de leur deuxième d'essai, laissant un goût d'inachevé à ces qualifications.

Par ailleurs, Nico Hülkenberg (Renault), qui faisait partie de ce groupe, a été convoqué par les commissaires pour avoir coupé "sans raison" le virage 1. L'Allemand, qui menait alors le peloton, a en effet tenté de se replacer pour bénéficier lui aussi d'une aspiration.

Sur la grille de départ provisoire et officieuse du GP, programmé dimanche à 15h10 (13h10 GMT), la deuxième ligne est occupée par le Finlandais Valtteri Bottas (Mercedes) et l'Allemand Sebastian Vettel (Ferrari).

Les Renault de l'Australien Daniel Ricciardo et d'Hülkenberg ont surpris en se classant 5e et 6e des +qualifs+, devant la McLaren de Sainz et la Red Bull du Thaïlandais Alexander Albon.

Le Canadien Lance Stroll (Racing Point) et Kimi Räikkönen (Alfa Romeo Racing) complètent le top 10, mais le Finlandais a accidenté sa monoplace pendant la Q3. Selon les réparations à effectuer, il n'est pas à l'abri d'une pénalité sur la grille.

A noter les pénalités déjà imposées au Néerlandais Max Verstappen (Red Bull), au Français Pierre Gasly (Toro Rosso) et au Britannique Lando Norris (McLaren) pour le changement de leur moteur au-delà de la limite autorisée par saison. Tous trois partiront en queue de peloton.

Autre mauvaise nouvelle pour Verstappen, le pilote Red Bull a subi une perte de puissance moteur en Q1.

Le second Français, Romain Grosjean (Haas), s'est qualifié 16e mais sera 14e au départ au jeu des pénalités.