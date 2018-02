Charles Michel rend visite à Vladimir Poutine dans sa résidence: voici la réaction du président russe

Le Premier ministre Charles Michel a rencontré mercredi après-midi le président russe Vladimir Poutine à sa résidence Novo-Ogariovo. "Votre visite va servir au bien des économies de nos deux pays", a estimé le chef du Kremlin en début de rencontre.





Des relations historiques selon le président russe



L'entretien se déroule en présence du ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, du vice-Premier ministre, Dmitri Ragozine et du porte-parole de Vladimir Poutine, Dmitri Peskov. M. Poutine a souligné les relations historiques qui lient les deux pays. "Cette année marque les 165 ans des relations diplomatiques entre la Russie et la Belgique", a-t-il indiqué.



Evoquant la prochaine réunion de la commission mixte entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise (UEBL) et la Russie à Sotchi le 14 février prochain, M. Poutine a réagi positivement au déplacement du Premier ministre belge en Russie. "Je suis persuadé que votre visite va servir au bien des économies de nos deux pays", a pointé M. Poutine.





Charles Michel aimerait aborder de nouveaux partenariats



De son côté, M. Michel a plaidé pour un dialogue ouvert. "Nous aurons l'occasion d'aborder ensemble divers sujets afin d'arriver à une meilleure compréhension de l'un et de l'autre. Dans cette optique de dialogue, il est important de discuter de sujets d'intérêts communs, comme la sécurité, la lutte contre le terrorisme et la situation au sud de l'Union européenne", a-t-il déclaré. "L'histoire des relations entre la Belgique et de la Russie est faite de hauts et de bas, mais nous resterons tout d'abord toujours des voisins".



Charles Michel a également fait part de son désir d'évoquer avec le chef du Kremlin d'éventuels nouveaux partenariats, notamment au niveau économique.







Une visite "fructueuse" pour la Belgique, selon Charles Michel



Au terme de sa rencontre avec Vladimir Poutine, le Premier ministre Charles Michel a qualifié la visite officielle qu'il a effectuée durant 48 heures à Moscou de "fructueuse" pour la Belgique."Cela met la Belgique sur la carte internationale, mais aussi dans le cockpit de l'Union européenne, comme je le souhaite depuis longtemps", a indiqué le chef du gouvernement fédéral.



Charles Michel s'est entretenu avec Vladimir Poutine durant plus de deux heures à sa résidence de Novo-Ogariovo, à quelques kilomètres de Moscou. La rencontre a permis, selon M. Michel, de clarifier les positions des deux pays sur différentes thématiques, dont la crise ukrainienne, la Syrie ou encore la lutte contre le terrorisme. "Il me semble avoir pu mieux expliquer un certain nombre de subtilités et de finesses au départ de la dynamique européenne qui peut être est vue parfois de Russie avec quelques préjugés. Il faut essayer d'aller dans la clarification, sans naïveté, en mesurant bien qui est l'interlocuteur qui est en face de nous. C'était le but de la démarche (en Russie) et, de ce point de vue, j'ai l'impression que ces 48 heures à Moscou ont été fructueuses pour la Belgique", a commenté le Premier ministre.



M. Michel estime avoir eu un entretien constructif avec le chef du Kremlin, malgré les tensions persistantes entre l'Union européenne et la Russie sur le dossier ukrainien. "Les dernières années ont été compliquées entre la Russie et l'Europe. J'ai l'impression qu'il y avait de l'intérêt et une ouverture pour aller dans le détail de ce que pourrait être demain une autre forme de dialogue entre Moscou et Bruxelles", a indiqué le chef du gouvernement fédéral.