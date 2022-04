Charles Michel s'est rendu à Kiev pour réaffirmer le soutien de l'Union Européenne

Le président du Conseil européen Charles Michel s'est rendu en Ukraine mercredi, pour la première fois depuis l'invasion russe du 24 février dernier, et s'est entretenu à Kiev avec le président Volodymyr Zelensky. Arrivé en matinée, il s'est rendu à Borodyanka, à l'ouest de la capitale ukrainienne, où des civils ont été victimes de "massacres" commis par les Russes selon les autorités ukrainiennes.

Notre envoyé spécial à Kiev, Loïc Parmentier, évoque un "message de soutien et de solidarité de l'Union Européenne envers l'Ukraine". Lors de leur entretien, Volodymyr Zelensky et Charles Michel ont notamment abordé la question de moyens financiers supplémentaires et des sanctions prévues à l'égard de la Russie. Les deux hommes ont également abordé la question d'équipements militaires à hauteur d'1,5 milliard d'euros

Avant Charles Michel, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le chef de la diplomatie de l'UE Josep Borrell avaient déjà fait le déplacement vers Kiev le 8 avril et rencontré M. Zelensky, de même que la présidente du Parlement européen Roberta Metsola le 1er avril, ainsi que d'autres dirigeants européens.