Charles Michel se rendra à Beyrouth samedi

Le président du Conseil européen Charles Michel se rendra samedi à Beyrouth, quelques jours après les explosions meurtrières qui ont secoué la capitale libanaise depuis un entrepôt du port, a-t-il annoncé vendredi sur Twitter.

Il transmettra "la solidarité européenne avec les habitants du Liban". L'Europe est "choquée et attristée", et se tient prête à fournir l'aide nécessaire, ajoute le Belge. Il rencontrera à Beyrouth le président Michel Aoun, ainsi que Nabih Berri, le président de la Chambre des députés, et le président du conseil des ministres Hassan Diab. Le président français Emmanuel Macron a lui-même déjà fait le déplacement à Beyrouth jeudi, jour où la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen s'est entretenue par téléphone avec Hassan Diab. Les Etats membres de l'UE se sont rapidement mobilisés, sous coordination de la Commission européenne, pour apporter de l'aide sur place, notamment pour des opérations immédiates de recherche et de sauvetage dans la ville dévastée. L'UE a également activé son système de cartographie par satellite Copernicus pour aider les autorités libanaises à évaluer l'étendue des dégâts.