Chasse à la baleine: la CBI reconduit les quotas pour les autochtones

La Commission baleinière internationale a voté mercredi largement en faveur de la chasse à baleine pour les autochtones, avec la reconduction de quotas pour la subsistance de ces communautés vivant essentiellement dans l'Arctique.

Le vote, lors d'une réunion de la CBI à Florianopolis (sud du Brésil), a confirmé la bienveillance de la majorité des membres pour cette chasse comme mode de vie, tandis que la chasse à des fins lucratives reste bannie.

À 68 voix contre 7 ont été approuvés de nouveaux quotas de centaines de baleines de Minke, à bosse, boréales et rorquals au total, pour une durée de six ans, destinés à des peuples vivant en Alaska (États-Unis), en Russie, au Groenland et sur l'île de Bequia (Saint-Vincent-et-les-Grenadines).

Certaines ONG environnementalistes ont estimé réelle la menace d'une levée de l'interdiction de la chasse commerciale à grande échelle, comme l'ont ouvertement demandé le Japon et d'autres pays lors de cette réunion.

"Les conséquences" possibles sur le retour de la chasse à la baleine commerciale sont "extrêmement préoccupantes", a affirmé Aimee Leslie, du Fonds mondial pour la nature (WWF). "Ils ont simplement donné le feu vert pour un renouvellement automatique [des quotas] sans se demander comment répondre à quelque question ou inquiétude que ce soit".

Ryan Wulff, qui représentait les États-Unis, a salué un vote qui "donne à nos communautés autochtones la souplesse indispensable pour gérer plus facilement un environnement plus difficile avec des conditions qui changent d'une année sur l'autre".

La question est sensible puisque le Japon et d'autres pays comme l'Islande ou la Norvège brandissent le prétexte de la culture pour réclamer eux aussi le droit de chasser les cétacés.

Nicolas Entrup, de l'ONG OceanCare, a par exemple accusé l'Islande, qui défie les interdictions de la CBI, de vouloir "instrumentaliser les droits des peuples autochtones".

La prochaine étape pour la CBI dans les jours à venir est de voter sur les propositions du Japon en faveur de la chasse à la baleine commerciale.

Mais les lignes ont peu de chances de bouger à ce sujet, a affirmé à l'AFP un membre d'une délégation nationale, sous couvert d'anonymat.

"Il y a un soutien énorme pour la chasse à la baleine de subsistance des autochtones mais ça ne veut pas dire qu'il y ait un soutien de ce genre pour la chasse commerciale. Loin de là", a-t-il dit.