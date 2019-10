Chicago: il maîtrise un chariot à bagages incontrôlable sur le tarmac de manière RADICALE et recueille un tonnerre d'applaudissements (vidéo)

Lundi, des passagers de l'aéroport international O'Hare de Chicago ont assisté à une scène étonnante. Un chariot qui ravitaillait un avion en bouteilles d'eau était devenu incontrôlable sur le tarmac. Il tournait sur lui-même sans cesse et se rapprochait dangereusement de l'avion. Avant qu'il ne le percute, un employé a eu un geste salvateur. Il a foncé sur le chariot avec une sorte de gros transpalette électrique, faisant tomber celui-ci sur son flanc et sauvant la situation. Tonnerre d'applaudissement du côté des spectateurs : "This is how you do it!" ("C'est comme ça qu'on fait!"), entend-on crier l'un d'eux.



American Airlines a déclaré qu'elle allait enquêter sur cet incident. Selon ses premières informations, c'est la pédale d'accélérateur de l'engin qui s'est retrouvée bloquée. Personne n'a été blessé. L'avion a pu décoller avec 10 minutes de retard. Elle aussi applaudit le héros du jour : "Nous remercions le membre de notre équipe pour sa réaction rapide qui a arrêté le véhicule", a-t-elle déclaré.