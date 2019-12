Chicago: une fusillade fait 13 blessés

Treize personnes ont été blessées par balle lors d'une cérémonie privée dans la ville de Chicago (Etats-Unis), dont quatre sont dans un état critique, a indiqué dimanche le commissaire en chef de la police locale, Fred Waller.





Les médias américains avaient fait été plus tôt dans la journée de victimes mortelles lors de cette fusillade, mais cela a été démenti par la police. Les coups de feu ont éclaté dans la nuit de samedi à dimanche dans une habitation d'Englewood, un quartier de Chicago, lors d'une cérémonie à la mémoire d'un jeune tué en avril dernier. "Il s'agit d'un incident isolé qui est la conséquence d'une dispute lors de cette cérémonie", a indiqué M. Waller. Sur des images de vidéosurveillance, on peut voir que plusieurs tireurs ont ouvert le feu. La police a arrêté deux personnes dans le cadre de cette affaire. Les victimes ont entre 16 et 48 ans. "Quatre d'entre eux sont dans un état critique. La situation des autres est stable", a précisé le commissaire.