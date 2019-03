(Belga) Onze ex-militaires ont été condamnés à des peines de 3 à 10 ans de prison pour le meurtre d'un photographe et la tentative de meurtre d'une étudiante, qui avaient été brûlés vifs lors d'une manifestation sous la dictature d'Augusto Pinochet (1973-1990).

Trois anciens officiers, Julio Castañer, Ivan Figueroa et Nelson Medina Galvez, reconnus comme les "auteurs de ces crimes", ont été condamnés à 10 ans de réclusion, selon le jugement rendu jeudi. Les huit autres militaires ont été inculpés pour "complicité" et condamnés à trois ans de résidence surveillée. Deux autres accusés ont été acquittés. Selon le jugement, les militaires "ont aspergé les corps des deux jeunes avec de l'essence et (...) ont mis le feu, à la suite de quoi leurs vêtements ont brûlé, les deux personnes ont eu une partie significative de leurs corps brûlés". Le photographe, Rodrigo Rojas, est décédé quatre jours plus tard, tandis que Carmen Quintana, actuellement professeure d'université, a survécu à l'attaque avec des brûlures sur plus de 60% du corps. Au civil, l'État chilien devra indemniser la famille de Rodrigo Rojas et Carmen Quintana à hauteur de 680.000 dollars. A l'époque, l'affaire avait fait du bruit aux Etats-Unis où vivait Rodrigo Rojas. Il se trouvait en vacances au Chili au moment de sa mort. Il y a quatre ans, Washington a déclassifié des documents concernant la période de la dictature chilienne dans lesquels il était indiqué que Augusto Pinochet avait couvert les responsables de la mort du photographe. La dictature chilienne a causé la mort de plus de 3.000 personnes, et quelque 38.000 ont été torturées, selon des estimations officielles. Augusto Pinochet est mort le 10 décembre 2006 sans avoir jamais été condamné. (Belga)