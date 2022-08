Chili : affrontements entre partisans et opposants à la nouvelle Constitution

(Belga) Les partisans et les opposants à la nouvelle Constitution proposée au Chili se sont affrontés dimanche dans le centre de Santiago après que deux manifestations opposées ont convergé au même endroit, a constaté un photographe de l'AFP.

Un défilé de cyclistes en faveur de l'approbation de la Constitution, qui fera l'objet d'un vote le 4 septembre, est arrivé à la Plaza Italia, épicentre des protestations depuis octobre 2019, et s'est heurté à une autre manifestation, organisée par des personnes venues des campagnes, qui à cheval et en calèche ont exprimé leur rejet du texte. Au rond-point central de la capitale, les deux groupes ont échangé des invectives, se sont jeté des pierres et certains cyclistes ont reçu des coups de bâton. Selon une vidéo diffusée par les chaînes de télévision locales, l'une des calèches a bousculé plusieurs cyclistes en pénétrant au galop dans la marche pro-Constitution. Ces événements se sont produits lors du dernier week-end de campagne avant le référendum du 4 septembre, au cours duquel quinze des près de vingt millions d'habitants du Chili sont appelés aux urnes avec un vote obligatoire pour valider ou rejeter la nouvelle Constitution. Si le texte est rejeté, la Constitution actuelle, rédigée pendant la dictature de Pinochet (1973-1990) puis réformée des dizaines de fois après le retour à la démocratie, restera en vigueur. (Belga)