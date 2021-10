Chili: affrontements lors d'une marche pour la communauté indigène mapuche

(Belga) Des affrontements ont éclaté dimanche entre manifestants et forces de l'ordre lors d'une marche pour les Mapuches, peuple autochtone majoritaire du Chili, faisant au moins 18 blessés et entraînant une dizaine d'arrestations à Santiago, a indiqué la police chilienne.

La "Marche pour la résistance mapuche et l'autonomie des peuples", convoquée via les réseaux sociaux, a réuni près d'un millier de personnes au centre de la capitale chilienne, dont beaucoup de représentants des communautés mapuches qui portaient des ponchos, le traditionnel bandeau mapuche "trarilonco" sur la tête et le drapeau de cette communauté amérindienne. À l'approche d'une des avenues principales de la ville, la police a tenté de disperser la manifestation avec des engins lanceurs d'eau et des gaz lacrymogènes. Les manifestants ont riposté à coups de bâtons et de jets de pierres lors d'affrontements qui ont duré au moins 40 minutes, selon un journaliste de l'AFP sur place. Sur Twitter, la police a fait état d'"une femme blessée par des feux d'artifice, 17 policiers blessés à des degrés divers, neuf personnes arrêtées pour troubles et une pour port d'arme". Le peuple mapuche demande notamment à l'État la restitution de terres dans le sud du pays qu'il considère comme siennes par droit ancestral et qui ont été cédées à des particuliers, principalement des forestiers. La revendication territoriale et la demande de reconnaissance par l'État chilien se sont renforcées depuis la mobilisation sociale de 2019 au Chili. Les Mapuches représentent 700.000 personnes, sur les 18 millions d'habitants du Chili.