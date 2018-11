Chili: le président a promulgué la loi autorisant le changement de genre dès 14 ans

(Belga) Le président du Chili, Sebastian Piñera, a promulgué mercredi la loi autorisant le changement de nom et de genre dès l'âge de 14 ans, une mesure très attendue par les organisations LGBT.

Après cinq années d'âpres débats au Parlement, le chef de l'Etat a promulgué le texte qui va permettre aux personnes transgenre de faire modifier leur nom et leur sexe sur leurs papiers d'identité. Cela va mettre fin à une "discrimination" dans une "société pétrie de préjugés trop nombreux", a déclaré le président de droite Sebastian Piñera lors du discours de promulgation au Palais du gouvernement. "Nous sommes tous égaux, en dignité, en droits, en devoirs, et avec la conscience d'être les architectes de nos propres vies", a-t-il ajouté. Cette loi, approuvée le 14 septembre par les députés chiliens, permet aux personnes transgenres majeures de changer de nom et de genre à l'état civil, tandis que les adolescents de 14 à 18 ans devront être accompagnés d'un représentant légal pour effectuer cette démarche. En l'absence de représentant légal, ils peuvent faire appel à un juge. "Aujourd'hui, nous faisons un saut historique qui améliorera la qualité de vie de la population transgenre. Un droit aussi fondamental que celui de l'identité est reconnu", s'est félicité Rolando Jiménez, dirigeant du Mouvement d'intégration et de libération des homosexuels (Movilh). Le militant réclame toutefois que la loi soit rapidement modifiée pour prendre en compte les mineurs de moins de 14 ans. Le texte de loi, déposé sous le premier mandat de M. Piñera (2010-2014), a été porté par le succès d'"Une femme fantastique", un film interprété par l'actrice transgenre Daniela Vega et qui a remporté en mars l'Oscar du meilleur film étranger. Cette nouvelle loi s'inscrit dans une série de réformes progressistes impulsées par l'ex-présidente socialiste Michelle Bachelet (2006-2010, 2014-2018), dont la dépénalisation de l'avortement. Pour l'instant, seule une forme d'union civile homosexuelle est reconnue au Chili, mais un projet de loi autorisant le mariage et l'adoption des couples du même sexe a été déposé fin août 2017 au Parlement. (Belga)