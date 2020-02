Chili: manifestations pro et contre une nouvelle Constitution

(Belga) Deux manifestations ont été organisées samedi à Santiago, l'une favorable à l'adoption d'une nouvelle Constitution et l'autre réclamant le maintien de celle en vigueur au Chili, confronté à une grave crise sociale.

Sur la Plaza Italia, épicentre des manifestations à Santiago depuis le début de la crise le 18 octobre, des milliers de protestataires ont de nouveau réclamé des réformes sociales y compris l'adoption d'une nouvelle Constitution, lors d'une manifestation émaillée d'affrontements avec les forces de l'ordre. Quelques kilomètres plus loin, ils étaient plus d'un millier à se rassembler devant l'Ecole militaire pour défendre le maintien de l'actuelle Constitution qui remonte à la dictature d'Augusto Pinochet (1973-1990). Les participants ont manifesté pacifiquement en portant des banderoles frappées du mot "rejet", en brandissant des drapeaux chiliens et en scandant des slogans hostiles à la gauche. Ce genre de manifestations se sont multipliées ces trois dernières semaines dans la capitale chilienne. (Belga)