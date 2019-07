Chiliens et Argentins spectateurs d'une éclipse solaire totale

(Belga) Les astronomes amateurs attendaient mardi d'observer une éclipse solaire totale au Chili et en Argentine. La Lune projettera une ombre sombre sur des parties des deux pays d'Amérique du Sud, tandis que les pays voisins n'auront droit qu'à une éclipse partielle.

Le parcours de l'éclipse totale démarrera de La Serena, au Chili, à 16h38 (22h38 HB) et se terminera près de Buenos Aires, selon l'agence spatiale américaine Nasa. En dehors du chemin parcouru, une éclipse solaire partielle sera visible, soit dans le reste du Chili et de l'Argentine, en Equateur, au Pérou, en Bolivie, au Paraguay, en Uruguay et dans certaines parties de la Colombie, du Brésil, du Vénézuela et du Panama. L'éclipse solaire sera visible de quelques secondes à 2 minutes et 30 secondes, selon les endroits, rapporte le quotidien argentin Clarin. La prochaine éclipse solaire totale en Amérique du Sud est attendue le 14 décembre 2020. (Belga)