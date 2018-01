Chine: croissance attendue "autour de 6,9%" pour 2017, selon le Premier ministre

(Belga)

"Sur l'année passée, l'économie chinoise a poursuivi une trajectoire de développement stable et favorable, avec une situation générale meilleure qu'attendu", a déclaré M. Li, dans des propos prononcés lors d'un sommet diplomatique au Cambodge et diffusés par l'agence étatique Chine nouvelle. Le chiffre officiel du PIB chinois pour 2017 doit être annoncé par le gouvernement le 18 janvier. Le géant asiatique avait enregistré en 2016 sa plus faible performance depuis 26 ans, avec une croissance économique de 6,7%. Mais le pays avait connu un net rebond (+6,9%) sur l'ensemble au premier semestre 2017 puis une progression de 6,8% au troisième trimestre, sur fond d'envolée du crédit et des investissements dans les infrastructures. Soucieux d'endiguer la pollution atmosphérique durant les mois d'hiver, le gouvernement a mené ces derniers mois une vaste campagne pour fermer les usines polluantes et sabrer les capacités excédentaires du secteur industriel dans le nord du pays. Selon nombre d'analystes, cette campagne très offensive pourrait avoir fait trébucher la croissance au quatrième trimestre, en raison de l'essoufflement de la production industrielle. Mais une croissance annuelle de 6,9% suggérerait, à l'inverse, que cela n'a pas été le cas. "Si la conjoncture chinoise s'est à ce point améliorée (sur divers fronts), c'est surtout parce que nous ne nous sommes pas entêtés à 'inonder (l'économie) à grands flots' de plans de relance", pour privilégier plutôt le rééquilibrage vers "de nouvelles sources de croissance", a insisté Li Keqiang dans le même discours. Pékin entend rééquilibrer le modèle économique du pays vers les services (qui forment déjà plus de 50% du PIB), les nouvelles technologies et les exportations à valeur ajoutée, et au détriment des industries lourdes, plombées par de sévères surcapacités et un endettement massif. (Belga)