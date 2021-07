Chine: évacuation d'une localité cernée par les eaux

Les habitants d'une commune de Chine ont été évacués vendredi sur un ponton amovible, alors que de nombreuses localités du centre du pays restent cernées par les eaux, après des pluies dévastatrices qui ont fait au moins 33 morts.

Le Henan, troisième province de Chine par la population avec près de 100 millions d'habitants, a été frappé par des précipitations record ces derniers jours, qui ont transformé les rues en torrents de boue.

Zhengzhou, sa capitale, a été particulièrement meurtrie, au point qu'une rame de métro a été engloutie mardi, faisant 12 morts.

Dans la métropole de 10 millions d'habitants, pompiers et secouristes s'activent vendredi avec d'immenses pompes pour retirer les grandes quantités d'eau accumulées dans les rues.

Des policiers sont positionnés près des entrées d'un tunnel, où de nombreuses voitures ont été prises au piège mardi par la montée des eaux.

Les forces de l'ordre interdisent aux badauds et et aux journalistes de l'AFP de prendre photos et vidéos.

Des corps sont encore susceptibles de se trouver à l'intérieur des véhicules submergés.

Les fortes pluies de la nuit ont entraîné des inondations plus au nord de la province.

A 90 km de Zhengzhou, l'agglomération de Xinxiang et ses environs sont coupés du monde. La rivière Wei est sortie de son lit, selon la télévision publique CCTV.

Ses images montrent des sauveteurs en train d'utiliser un ponton amovible pour évacuer des habitants. D’innombrables terres agricoles ont été submergées par les eaux et seules les cimes des arbres sont désormais visibles.

Le changement climatique est montré du doigt pour expliquer les pires intempéries survenues dans la région depuis le début des relevés météorologiques il y a 60 ans.

Plus à l'est, la Chine surveille désormais avec anxiété la progression du typhon In-fa, avec des pluies torrentielles et des vents à plus de 130 kmh, selon la météorologie.

In-fa devrait toucher terre à partir de samedi, dans la région de Shanghai, qui compte des dizaines de millions d'habitants.