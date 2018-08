Chine: il congèle sa femme et continue à la faire "vivre" sur les réseaux sociaux

Un Chinois a été condamné à mort jeudi par un tribunal de Shanghai (est) pour avoir tué sa femme et avoir conservé le cadavre dans un congélateur pendant trois mois.

Zhu Xiaodong, 31 ans, a été reconnu coupable d'avoir étranglé son épouse en 2016 après une dispute, a indiqué le tribunal. L'homme avait enveloppé le corps de la victime dans une couverture et l'avait placé dans un congélateur sur le balcon de leur domicile, ont indiqué des médias chinois.



Durant les trois mois suivants, M. Zhu avait utilisé l'argent de sa défunte épouse pour se payer des voyages et des chambres d'hôtels avec une autre femme. "Il a dépensé sans retenue et n'a montré aucun signe de remords", a souligné le tribunal pour appuyer sa décision.



Afin de dissimuler la mort de son épouse, l'homme se faisait passer pour elle sur les réseaux sociaux. Mais il s'est finalement rendu aux autorités, juste avant la fête d'anniversaire de son beau-père, où sa femme était attendue.



L'affaire avait sidéré le grand public à Shanghai. Et les parents de la victime avaient publiquement appelé à condamner le mari à la peine de mort.