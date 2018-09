Chine: le tueur d'enfants a été exécuté

L'auteur d'une violente attaque au couteau perpétrée en Chine, au cours de laquelle neuf collégiens avaient été tués et 12 autres blessés, a été exécuté, a annoncé jeudi la justice.



Zhao Zewei avait été condamné à la peine de mort en juillet. Il a agi par vengeance après avoir été la cible de moqueries durant sa scolarité dans l'établissement scolaire visé, situé dans la province du Shaanxi (nord), avaient expliqué les enquêteurs. "Parce tout ne se passait pas bien dans son travail et dans sa vie, Zhao Zewei nourrissait une rancoeur et a choisi d'en faire payer le prix à des innocents", a souligné dans un communiqué le Tribunal populaire intermédiaire de la ville de Yulin.

L'homme de 28 ans avait acheté cinq couteaux afin de tuer d'ex-camarades de classe, mais n'ayant pu retrouver ces derniers, il avait finalement reporté sa vengeance sur les élèves actuels de son ancien collège. Sept filles et deux garçons avaient été tués lors de l'attaque, qui s'était produite après la sortie des classes dans cet établissement du comté de Mizhi.

Les attaques au couteau ne sont pas rares en Chine, car le port d'armes à feu est strictement réglementé. En février, un homme avait poignardé une femme et blessé 12 autres personnes dans un centre commercial très fréquenté de Pékin. En janvier 2017, c'est avec un couteau de cuisine qu'un homme avait blessé 11 enfants dans une école maternelle de la région autonome du Guangxi (sud).