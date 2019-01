Chine: le volume des échanges avec la Corée du Nord réduit de moitié

(Belga) Le volume des échanges entre la Chine et la Corée du Nord s'est effondré en 2018, de 52,4% sur un an, affecté par les sanctions internationales, ont annoncé lundi les douanes chinoises.

L'année dernière, importations et exportations de la Chine vers la Corée du Nord ont totalisé 16,09 milliards de yuans (2,07 milliards d'euros), selon l'Administration des douanes. Les exportations ont atteint 14,67 milliards de yuans (1,89 milliard d'euros), en baisse de 33,3%. Les importations ont atteint 1,42 milliard de yuans (183 millions d'euros), en baisse de 88%. L'excédent commercial de la Chine a atteint 13,26 milliards de yuans (1,7 milliard d'euros), en hausse de 29,9%. "Concernant le commerce entre la Chine et la Corée du Nord, nous mettons strictement en oeuvre les résolutions du Conseil de sécurité et nous acquittons de nos responsabilités sur cette base", a déclaré le porte-parole de l'Administration des douanes, Li Kuiwen. "Les douanes chinoises ont toujours géré les relations économiques et commerciales entre la Chine et la Corée du Nord conformément à la mise en oeuvre complète, exacte, sérieuse et stricte des résolutions du Conseil de sécurité." Après 12 mois de rapprochement diplomatique entre Pyongyang et Washington, la Corée du Nord a récemment haussé le ton vis-à-vis des États-Unis, à la manoeuvre sur les sanctions internationales qui la frappent. Washington exige de Pyongyang le démantèlement de son arsenal nucléaire. (Belga)