Chine: un accident dans une mine fait 20 morts

(Belga) Vingt mineurs sont morts et trente autres ont été blessés samedi dans le nord de la Chine, lorsque les freins du véhicule qui les transportait sous la terre ont cédé, selon l'agence de presse officielle Chine nouvelle.

L'agence de presse précise que 15 mineurs sont morts sur place, et que 5 autres sont décédés par la suite des suites de leurs blessures. Elle indique que l'état de santé des 30 blessés est stable. L'accident a eu lieu samedi matin en Mongolie Intérieure, dans la région de Xilingol. Aucun autre détail n'a été donné, et il n'a pas non plus été précisé de quel type de mine il s'agissait. Une enquête a été ouverte. Les accidents miniers sont réguliers en Chine, malgré les efforts pour améliorer les conditions de travail dans les mines de charbon et pour fermer les mines illégales. Selon l'administration chinoise chargée de la sécurité dans les mines de charbon, 375 personnes ont trouvé la mort dans des accidents de ce type en 2017. (Belga)