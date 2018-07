Chine: un copilote accro à sa cigarette électronique provoque une descente d'urgence

Le copilote d'un avion chinois accro à sa cigarette électronique a provoqué une descente d'urgence de son Boeing 737 en coupant par erreur l'air conditionné dans l'espoir de dissimuler son vapotage, ont rapporté vendredi les médias.

L'avion de la compagnie nationale Air China, qui reliait mardi Hong Kong à Dalian (nord-est), a dû descendre rapidement de plusieurs milliers de mètres alors que tombaient les masques à oxygène, a annoncé l'Administration chinoise de l'aviation civile (CAAC) lors d'une conférence de presse.



Selon la CAAC, l'incident, qui n'a fait aucune victime parmi les 153 passagers et membres d'équipage, a été provoqué par le copilote, qui a voulu couper un système de ventilation pour empêcher la fumée de sa cigarette électronique de se propager du cockpit à la cabine, a rapporté le magazine Caixin.



Mais le copilote s'est trompé de commande et a coupé l'air conditionné, provoquant une baisse de l'oxygène en cabine. Cela a déclenché une alarme automatique comme quoi l'appareil serait monté trop haut et ordonnant aux pilotes de descendre rapidement.



L'avion a dû ainsi descendre jusqu'à 3.000 mètres avant de remonter à son altitude de croisière (environ 8.000 mètres)



Des vidéos mises en ligne par des passagers montrent les masques à oxygène suspendus dans l'habitacle, mais aucun signe de panique à bord.



Il est interdit de fumer à bord des vols intérieurs ou internationaux en Chine.



Le sort du copilote n'a pas été précisé.