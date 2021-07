Chine: un père retrouve son fils kidnappé 24 ans plus tôt

Un Chinois a retrouvé son fils, kidnappé enfant, après une recherche de 24 ans qui l'a vu parcourir des milliers de kilomètres à moto à travers la Chine, ont annoncé mardi les autorités.



Le fils de Guo Gangtang était âgé d'à peine deux ans et cinq mois lors de son enlèvement devant le domicile familial dans la province du Shandong (est), alors qu'il jouait sans surveillance.







Ses ravisseurs l'avaient vendu à une famille, a raconté mardi le ministère chinois de la Sécurité publique dans un communiqué.



Le trafic d'enfants a prospéré en Chine dans les années 1980 et pendant quelques décennies, dans la foulée de l'application de la politique dite "de l'enfant unique".



La préférence traditionnelle pour les fils, couplée aux limitations des naissances, a accentué les enlèvements de garçons, vendus ensuite à des couples désirant un héritier mâle.



Après un test ADN, la police avait annoncé à M. Guo qu'un enseignant de 26 ans habitant dans la province du Henan (centre) était bien son fils disparu. Les retrouvailles ont été organisées dimanche, selon le ministère.



La télévision publique CCTV a montré mardi des images du père pleurant dans ses mains et de la mère en sanglots, étreignant leur fils retrouvé.



"Tout ce qui vient désormais, ce n'est plus que du bonheur", a déclaré M. Guo dans une vidéo diffusée par l'agence de presse China News Service.



Âgé de 27 ans lors de la disparition de son fils, le père avait démissionné afin de sillonner le pays à moto, sur laquelle de grands drapeaux avec la photo de son fils avaient été attachés.





Il a parcouru 500.000 kilomètres à travers la Chine, en étant parfois contraint de dormir sous des ponts ou de mendier. Un périple qui lui avait valu d'inspirer un film.



Le combat de Guo Gangtang a également permis de sensibiliser le grand public chinois au problème des enlèvements d'enfants, un sujet toujours sensible.



La nouvelle de ces retrouvailles familiales a entraîné une vague d'émotion sur le réseau social Weibo.



"Les parents n'abandonnent jamais leurs enfants! Le combat de M. Guo montre à quel point l'amour d'un père est profond", a écrit un utilisateur, au diapason de l'opinion générale.



Depuis le lancement d'une base de données ADN dédiée en 2016, la police a aidé plus de 2.600 personnes kidnappées enfant à retrouver leurs parents biologiques, selon le ministère de la Sécurité publique.