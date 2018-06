En Chine, une explosion dans une mine fait 11 morts

Vingt-trois mineurs ont été secourus tôt mercredi matin, au lendemain de l'explosion qui a fait 11 morts et deux disparus dans une mine de fer du nord-est de la Chine, a annoncé l'agence Chine nouvelle.



Les 23 mineurs, pris au piège au fond d'un puits par l'explosion qui a détruit un monte-charge, sont sains et saufs, a précisé l'agence officielle.



Onze personnes ont été tuées et neuf autres blessés, dont cinq grièvement, lors de l'explosion survenue mardi après-midi, lorsque des mineurs descendaient des explosifs dans un puits de mine de 1.000 mètres de profondeur, selon Chine nouvelle. Des recherches sont en cours pour retrouver deux autres mineurs portés disparus.





Des accidents miniers fréquents en Chine

La télévision publique CCTV avait dans un premier temps rapporté que l'explosion avait été provoquée par un camion transportant des explosifs devant l'entrée de la mine gérée par le groupe Huamei (filiale de China Coal co.) et située dans la province du Liaoning.



La Chine est fréquemment le théâtre d'accidents miniers meurtriers.



Dix-huit mineurs ont ainsi perdu la vie à la suite d'une fuite de gaz dans une mine de charbon dans la province du Hunan (centre) en mai 2017.

En mars 2017, 17 mineurs avait trouvé la mort lorsque le monte-charge dans lequel ils se trouvaient s'était décroché dans une mine du nord-est du pays.



En décembre 2016, au moins 59 mineurs avaient été tués dans des explosions à l'intérieur de deux mines situées en Mongolie intérieure (nord) et dans la province du Heilongjiang (nord-est).