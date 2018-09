Choléra: 14 décès au Nigeria et 6 malades encore hospitalisés en Algérie

(Belga) Le choléra a tué 14 personnes et entraîné l'hospitalisation d'environ 400 autres cette semaine à Maiduguri, au nord-est du Nigeria, a annoncé le responsable de Santé de Borno, Etat confronté à l'arrivée de déplacés fuyant le groupe djihadiste Boko Haram. Seules six personnes sont encore hospitalisées pour cette infection diarrhéique dans le pays voisin, l'Algérie.

"Au 5 septembre, 380 cas présumés de choléra ont été rapportés avec 14 décès", a déclaré Haruna Mshelia dans un communiqué. La plupart des cas et des décès se sont produits dans les camps de déplacés de Madinatu et Elmiskin à Maiduguri, tandis que les autres victimes provenaient des alentours de la capitale de l'Etat, a-t-il précisé. Le gouvernement et les ONG travaillent pour contenir l'épidémie, qui s'est étendue à six autres districts de l'Etat. L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a recruté environ 200 volontaires pour rechercher maison par maison des cas suspects "afin de s'assurer que la transmission soit interrompue en temps record". "Il faudra davantage de centres de traitements car (...) les cas sont en hausse", a estimé Haruna Mshelia. Des cas de choléra ont aussi été détectés en Algérie, alors que la France avait suspecté des cas dans un avion venant de ce pays. Seuls six malades restaient hospitalisés mercredi en Algérie sur les 74 personnes touchées par une épidémie apparue le 7 août, selon le ministère algérien de la Santé. Les autorités sanitaires algériennes n'ont annoncé aucun nouveau cas de choléra depuis une semaine et lundi, le ministre de la Santé estimait que l'épidémie, qui a fait deux morts, était "maîtrisée". Le choléra est une infection diarrhéique aiguë provoquée par l'ingestion d'aliments ou d'eau contaminés. Elle est facile à traiter par réhydratation notamment, mais peut tuer en quelques heures faute de traitement.