Christie's organise une vente au bénéfice de la recherche sur le Covid-19

La maison d'enchères Christie's va organiser une vente en juin au bénéfice d'un fonds de l'association amfAR dédié à la recherche sur le Covid-19, pour compenser l'annulation de son fameux gala, événement mondain phare en marge du festival de Cannes.

La totalité du produit de la vente ira à ce nouveau fonds récemment créé par l'association.

Une série d'oeuvres ont été données par des collectionneurs ainsi que par des artistes eux-mêmes, certaines jamais exposées en public, a indiqué Christie's dans un communiqué publié lundi.

La date exacte de la vente, intitulée "From the Studio", n'a pas été annoncée mais elle "coïncidera" avec les grandes ventes de printemps de New York de Christie's, qui ont été repoussées à la semaine du 22 juin.

Quant à la liste des oeuvres, elle sera annoncée progressivement au cours du mois de mai.

L'amfAR a été créée en 1985 aux Etats-Unis, sous la présidence de l'actrice Elizabeth Taylor. Depuis, elle a investi plus de 550 millions de dollars dans des programmes de recherche sur le sida, grâce à des dons.

L'an dernier, le gala de l'amfAR et sa vente aux enchères avaient permis de lever 15 millions de dollars, en présence de célébrités comme Mariah Carey ou Kendall Jenner, avec un rond de serviette facturé 13.000 dollars.

Le gala est organisé chaque année au Cap d'Antibes (Alpes-Maritimes), en marge du festival de Cannes, mais a été annulé cette année pour cause de pandémie.