Christopher Nolan ne sera pas aux commandes du prochain James Bond

(Belga) Du film 'Inception' à la trilogie 'Dark Knight', le travail de Christopher Nolan a souvent été influencé par la franchise James Bond. Mais Nolan a catégoriquement répondu qu'il ne dirigerait pas le prochain et 25e film Bond, rapporte le magazine spécialisé Empire Online.

A l'antenne de BBC Radio 4, Nolan a déclaré: "ce ne sera pas moi aux commandes. C'est un non catégorique. Je pense qu'à chaque fois qu'ils engagent un nouveau réalisateur, des rumeurs courent sur ma participation." Toutefois, Nolan n'exclut pas complètement l'idée d'être réalisateur d'un James Bond. "J'aimerais beaucoup réaliser un film Bond. Mais je pense que les producteurs - Barbara [Broccoli] et Michael [Wilson] - se débrouillent très bien sans moi, alors ils n'ont pas vraiment besoin de moi. Mais j'ai toujours été inspiré par les films et je voudrais en réaliser une fois". Le film est encore dans la phase initiale de développement. L'acteur Daniel Craig reviendra certainement dans le rôle de James Bond, probablement pour la dernière fois. Le prochain réalisateur,le titre et le casting n'ont pas encore été annoncés. (Belga)