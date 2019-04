Chute d'un arbre dans une école: l'un des enfants amputé de la jambe

Les deux élèves d'une école primaire du Tarn-et-Garonne, blessés jeudi après-midi dans la cour de leur école par la chute d'un arbre, sont "dans un état stable" mais l'un d'eux "a dû être amputé" de la jambe, a-t-on appris auprès de la préfecture.

Ces deux jeunes garçons âgés de 7 et 8 ans sont "dans un état stable mais restent sous surveillance", a indiqué vendredi matin la préfecture du département, précisant que "l'un d'eux a dû être amputé d'un membre inférieur".

Plusieurs élèves jouaient autour d'un marronnier centenaire durant la récréation lorsque vers 15h30 le tronc de cet arbre, pour une raison encore inconnue, s'est cassé, tombant sur trois élèves.

Une fillette de maternelle a été légèrement blessée tandis qu'il a fallu "près de 2 heures aux pompiers pour désincarcérer" les deux garçons.

Ils ont été évacués vers l'hôpital de Purpan à Toulouse, l'un blessé "à la jambe et à la hanche" et l'autre "à l'abdomen".

L'école Jules-Ferry, qui reçoit des élèves de maternelle et de cycle 1, a été fermée vendredi "pour permettre les investigations de la gendarmerie" et "déterminer les causes de la chute de cet arbre", a souligné la préfecture.

Une cellule médico-psychologique devait être mise en place sur la commune pour recevoir les élèves de cette petite école rurale dont plusieurs ont été témoins de l'accident.

La rectrice de l’académie de Toulouse doit se rendre dans la journée dans l'école.