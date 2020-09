Chute mortelle de deux amies de 19 ans au Brésil: Bruna a tenté de secourir Monique qui avait glissé

Bruna Velasquez et Monique Medeiros, toutes deux âgées de 19 ans, ont perdu la vie dimanche au Brésil après une chute d'une hauteur de 30 mètres, relate le site Ricmas.



Les deux amies inséparables admiraient la vue au sommet de la cascade de la rivière Caveiras, à Lages, dans la chaîne de montagnes de Santa Catarina.



Selon les informations du service des pompiers, les rapports des témoins indiquent que l'accident s'est produit après qu'une des filles a glissé et que son amie, en tentant de l'aider, a fini par tomber aussi.



L'hélicoptère de la police militaire et l'équipe du Samu ont les victimes. Bruna a été retrouvée morte. Monique était encore vivante lorsque les secours sont arrivés, mais elle n'a pas survécu à ses blessures.