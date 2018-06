Chypre examine une demande d'Israël de construire un port pour Gaza

(Belga) Chypre a dit mardi examiner une demande d'Israël de construire une installation portuaire sur l'île méditerranéenne pour le transport de marchandises à destination des Palestiniens de la bande de Gaza sous blocus israélien.

"Une demande est à l'étude", a indiqué à des journalistes Klelia Vassiliou, porte-parole du gouvernement chypriote. Selon des médias israéliens, le ministre de la Défense Avigdor Lieberman a fait cette proposition lors de sa visite la semaine dernière à Chypre. Le plan prévoit la construction d'une jetée pour des cargos transportant des marchandises destinées à la bande de Gaza, située à environ 400 km des côtes chypriotes. L'enclave palestinienne, contrôlée par le Hamas, mouvement islamiste honni par Israël, vit sous blocus terrestre, aérien et maritime depuis plus de dix ans. Selon le quotidien israélien Jerusalem Post, les bateaux "seront fouillés avec l'aide d'un mécanisme de contrôle israélien pour garantir qu'il n'y a aucune arme de contrebande" à destination de Gaza. Le bureau de M. Lieberman a fait état mardi de "nombreuses initiatives" visant à améliorer les conditions de vie à Gaza, enclave de deux millions d'habitants éprouvée par les guerres, la pauvreté, le chômage, la réclusion et les pénuries d'eau et d'électricité. "Le ministre de la Défense et l'appareil sécuritaire, aux côtés d'acteurs de la communauté internationale, lancent de nombreuses initiatives visant à changer la réalité dans la bande de Gaza", a indiqué un porte-parole de son bureau. "Toute idée présentée pour améliorer la situation humanitaire sera conditionnée au fait de résoudre la question des captifs (Israéliens détenus à Gaza, ndlr)" et de soldats portés disparus depuis 2014, a-t-il néanmoins ajouté. Israël contrôle deux points de passage avec l'enclave et l'Egypte un troisième, qui demeure souvent fermé. (Belga)