Chypre: marche pour la réunification avant un sommet des dirigeants de l'île divisée

Des manifestants chypriotes grecs et turcs brandissent une banderole réclamant la relance des négociations sur la réunification de l'île divisée lors d'un rassemblement à Nicosie le 22 novembre 2019Birol BEBEK

Plusieurs centaines de Chypriotes grecs et turcs ont défilé vendredi à Nicosie pour réclamer la réunification avant une rencontre la semaine prochaine entre les deux dirigeants de l'île méditerranéenne divisée.

Le président chypriote-grec Nicos Anastasiades et le dirigeant chypriote-turc Mustafa Akinci doivent se rencontrer lundi à Berlin aux côtés du secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres pour discuter de la réunification de Chypre.

"Nous sommes ici pour presser nos deux dirigeants de chercher un moyen créatif de relancer les négociations", a déclaré à l'AFP l'un des organisateurs de la manifestation, Christos Tombazos.

Quelque 80 organisations des deux côtés de Chypre ont participé à la marche, disant délivrer une lettre aux dirigeants dans laquelle elles soulignent que la rencontre prévue à Berlin "est une opportunité cruciale pour relancer le processus de réunification".

"Nous appelons les deux dirigeants à faire de Chypre la patrie commune de tous ses enfants et à rester attachés à la vision d'une île de Chypre à nouveau réunie", ont-elles écrit. "Chypre est trop petite pour être divisée, mais assez grande pour tous nous accueillir".

Chypre est divisée depuis 1974, date à laquelle la Turquie a envahi le tiers nord de l'île, affirmant qu'elle voulait protéger la minorité chypriote-turque à la suite d'un coup d'Etat visant à rattacher l'île à la Grèce.

La République de Chypre, membre de l'Union européenne depuis 2004, contrôle les deux tiers sud de l'île.

L'autoproclamée République turque de Chypre-Nord (RTCN) est uniquement reconnue par la Turquie qui y maintient encore 30.000 à 40.000 soldats.

En 2003, des points de passage ont ouvert le long de la "ligne verte", surveillée par une mission des Nations unies (Unficyp), et qui divisait jusque-là hermétiquement l'île en deux.

Ces dernières années, plusieurs cycles de pourparlers visant à la réunification et parrainés par l'ONU se sont effondrés.

Vendredi, on pouvait lire sur des pancartes: "Le statu quo est un compte à rebours vers une partition permanente", les manifestants affirmant craindre que le temps qui passe ne rende impossible la réunification.

"Cela devient de plus en plus difficile chaque jour à cause du nombre de colons en provenance de Turquie", a déclaré Hulya Akbil, un Chypriote-turc.

Les colons turcs sont désormais plus nombreux que les Chypriotes-turcs dans le nord de l'île et représentent un défi majeur à la réunification, selon l'enseignant retraité.

La réunion de lundi représente "une occasion à ne pas manquer", d'après Kemal Baykalli, un Chypriote-turc qui milite pour la réunification. "En fin de compte, c'est aux dirigeants de faire en sorte que cela se produise. Mais nous sommes ici pour dire que nous, en tant que Chypriotes, nous sommes prêts."