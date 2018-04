Cinéma: "Avengers: Infinity War" explose les records à sa sortie

(Belga) "Avengers: Infinity War" a dès sa sortie explosé les records, engrangeant 630 millions de dollars au niveau mondial pour son premier week-end, selon les estimations de la société spécialisée Exhibitor Relations publiées dimanche.

Le film a réalisé "les plus grosses recettes mondiales de l'histoire du cinéma pour le week-end" de sa sortie, et ce sans la Chine, où il ne sort que le 11 mai, selon la même source. Le film de l'univers Marvel (Disney) s'est aussi propulsé à la tête du box-office nord-américain pour son premier week-end avec 250 millions de dollars de recettes, un chiffre également record. "Avengers" détrône ainsi "Star Wars: Le Réveil de la Force", qui avait récolté 248 millions de dollars pour son premier week-end en 2015. Le film combine pas moins de neuf franchises et met en scène une vingtaine de super-héros luttant pour sauver le monde. Son casting compte plusieurs stars d'Hollywood comme Robert Downey Jr dans le rôle d'Iron Man, ou Scarlett Johansson dans celui de la Veuve noire. Leur mission: empêcher le méchant Thanos (Josh Brolin) de détruire le monde. (Belga)