Cinéma: la caméra dite "bras russe" débaptisée par ses inventeurs ukrainiens

Un système de caméra sur bras articulé utilisé dans la plupart des films d'actions et jusqu'alors appelé "bras russe" a été débaptisé par ses inventeurs ukrainiens, en signe de protestation contre l'attaque de l'Ukraine par la Russie.

Le nouveau nom officiel de cet engin révolutionnaire, composé notamment d'une grue stabilisée par un gyroscope et qui fut récompensé par un Oscar en 2006, est désormais "U-Crane" (prononcé comme Ukraine à l'anglaise, "crane" signifiant "grue" en anglais), en hommage au pays d'origine de ses concepteurs.

Ce système est généralement monté sur le toit d'une voiture et permet de filmer de manière très dynamique et à 360 degrés les courses-poursuites et autres collisions automobiles.

Il est couramment utilisé dans les films d'action, comme la franchise "Fast and Furious", le récent "Black Widow" et la plupart des long-métrages où figure Tom Cruise.

Bien qu'il ait été développé dans les années 1990 par la société ukrainienne Filmotechnic, basée à Kiev, l'engin était appelé "bras russe" dans l'industrie du cinéma.

Ce n'est plus le cas. "Le nouveau nom officiel du système mondialement connu de Filmotechnic est maintenant U-CRANE, en l'honneur de son pays d'origine et de son combat héroïque contre l'agression russe", a indiqué fin février la filiale américaine de cette société sur son compte Instagram.

"Le système de grue gyrostabilisée a été conçu et construit en Ukraine par Filmotechnic et continuera à être construit à Kiev pour les années à venir!", ajoute le message, repéré jeudi par le magazine Variety spécialisé dans le divertissement.