La lutte des Noirs contre les violences policières s'invite au Festival de Toronto

Amandla Stenberg (à gauche) et Algee Smith jouent dans le film "The Hate U Give" présenté au Festival du film de Toronto, le 7 septembre 2018 Geoff Robins

Le Festival du film de Toronto a mis sous le feu des projecteurs le racisme et la brutalité de la police américaine contre les populations noires, avec le film "The Hate U give" projeté ce week-end en première mondiale dans la métropole canadienne.

Adaptation du roman à succès éponyme, ce long métrage réalisé par George Tillman Jr, a été salué tant par les critiques que par le public de la grand-messe nord-américaine du septième art, avant sa sortie officielle aux États-Unis le 19 octobre.

"J'espère que (ce film) va renforcer l'estime des gens noirs, des filles noires, les aider à se sentir plus forts et à revendiquer la vérité" lors de violences policières, a résumé Amandla Stenberg, qui incarne dans ce film Starr, une adolescente qui cherche sa voie entre le quartier noir déshérité où elle réside et l'école huppée de blancs qu'elle fréquente.

Le film suit cette jeune fille de 17 ans dans son combat pour vivre en pleine acceptation de son héritage afro-américain, sans en être prisonnière, avant qu'un contrôle de police ne dérape et ne vire à la bavure.

Starr va alors être au coeur d'une intrigue judiciaire qui rappelle tant de tragédies qui ont récemment marqué les États-Unis.

Plusieurs villes américaines se sont embrasées ces dernières années après des bavures policières dont les Noirs étaient les victimes, donnant naissance à Black Lives Matter, mouvement de lutte contre les abus de la police envers les Noirs.

"J'espère que (ce film) va apporter un éclairage à ces événements et encourager les gens à vraiment en discuter", a fait valoir Mme Stenberg.

La 43e édition du Festival du film de Toronto (TIFF) s'est ouverte jeudi et se tient jusqu'au 16 septembre dans la capitale économique canadienne. Avec plus de 300 courts et longs métrages de 74 pays à l'affiche, il s'agit du plus grand festival de cinéma en Amérique du Nord. Il est aussi perçu comme une rampe de lancement pour les Oscars.