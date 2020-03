Cinq élus américains exposés au coronavirus, dont plusieurs ont eu des contacts avec Trump

(Belga) Cinq élus du Congrès américains étaient lundi en quarantaine volontaire, dont au moins deux républicains qui ont eu des contacts avec Donald Trump après avoir été exposé au coronavirus.

L'élu de la Chambre des représentants Matt Gaetz voyageait lundi même à bord de l'avion présidentiel Air Force One qui ramenait Donald Trump vers Washington. Il a signalé un peu plus tard avoir été exposé "il y a onze jours" à une personne qui a depuis subi un test positif au coronavirus. "Bien que l'élu ne ressente pas de symptômes, il a été testé aujourd'hui et attend des résultat bientôt", a écrit son équipe sur son compte Twitter. Il restera en quarantaine volontaire jusqu'à la fin de la période conseillée de 14 jours. Un autre élu républicain de la Chambre, Doug Collins, qui avait rencontré Donald Trump vendredi, a lui annoncé lundi qu'il se mettait volontairement en quarantaine bien qu'il n'ait "aucun symptôme", parce qu'il avait été exposé au coronavirus fin février. Doug Collins était juste derrière le président américain vendredi lors d'une visite officielle des Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC) américains à Atlanta, selon des images de l'AFP. Il aurait aussi serré la main de Donald Trump à l'occasion de ce déplacement, d'après certains médias. Les deux élus ont été exposés au virus lors d'une grande conférence conservatrice (CPAC), organisée du 26 au 29 février près de Washington. M. Trump et son vice-président Mike Pence avaient participé à cette conférence. C'est aussi lors de ce grand rendez-vous annuel des conservateurs que le sénateur du Texas et ancien candidat à la présidentielle de 2016 Ted Cruz, ainsi qu'un autre élu, Paul Gosar, avaient serré la main d'une personne porteuse du virus. Ils ont annoncé dimanche soir se mettre en quarantaine volontaire, sans ressentir de symptômes. Une élue démocrate de la Chambre, Julia Brownley, a elle décidé de travailler à distance après avoir rencontré une personne porteuse du virus "la semaine dernière". Elle ne présente pas non plus de symptômes, a-t-elle indiqué. (Belga)