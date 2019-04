Cinq femmes finalistes du prix littéraire Man Booker International

(Belga) La Française Annie Ernaux, l'Omanaise Jokha Alharthi, la Polonaise Olga Tokarczuk... Le prix littéraire Man Booker International, qui récompense des oeuvres traduites en anglais, a révélé mardi la liste de ses six finalistes, dont cinq femmes.

C'est la première fois depuis sa création en 2005, que le Man Booker International sélectionne un écrivain du Golfe: dans son roman "Celestial Bodies", Jokha Alharthi, 41 ans, raconte l'histoire de trois soeurs témoins des lentes évolutions de la société omanaise après l'ère coloniale. Olga Tokarczuk, née en 1962, déjà lauréate du prix l'an dernier avec son carnet de voyages "Flights", est de nouveau sélectionnée pour "Drive Your Plow Over the Bones of the Dead" qui suit les rebondissements d'une enquête "en rien conventionnelle" d'une soixantenaire "excentrique" dont les deux chiens ont disparu. Avec "The Years" ("Les Années" en français), Annie Ernaux, 78 ans, livre une "autobiographie d'un nouveau genre" selon le Man Booker International. L'auteure y évoque sa vie pour tracer le roman de toute une génération, celle des enfants de la guerre, en s'appuyant sur des chansons, des émissions de télévision ou encore des titres de presse. Le lauréat sera annoncé le 21 mai, à Londres, avec à la clé une récompense de 50.000 livres (soit 57.900 euros environ), partagée à part égale entre l'auteur et son traducteur. Voici la présélection complète du Man Booker International pour 2019: - France: "The years" d'Annie Ernaux, traduit par Alison L. Strayer - Oman: "Celestial bodies" de Jokha Alharthi, traduit par Marilyn Booth - Allemagne: "The Pine Islands" de Marion Poschmann, traduit par Jen Calleja - Pologne: "Drive Your Plow Over The Bones Of The Dead" d'Olga Tokarczuk, traduit par Antonia Lloyd-Jones - Colombie: "The Shape Of The Ruins" de Juan Gabriel Vásquez, traduit par Anne McLean - Chili: "The Remainder" d'Alia Trabucco Zerán, traduit par Sophie Hugues. (Belga)