Cinq milliards pour le mur à la frontière avec le Mexique? Trump assouplit sa position

(Belga) Donald Trump le martèle depuis plusieurs jours: pas d'accord budgétaire si le Congrès ne débloque pas 5 milliards de dollars pour construire un mur à la frontière avec le Mexique. Mardi, pourtant, il a assoupli sa position.

"Nous avons d'autres moyens d'arriver aux 5 milliards", a déclaré sur Fox News Sarah Sanders, porte-parole de la Maison Blanche, tout en restant évasive sur les moyens d'y parvenir. "In fine, nous ne voulons pas fermer les administrations fédérales, nous voulons fermer la frontière", a-t-elle ajouté. Si les élus républicains et démocrates du Congrès ne parviennent pas à un accord d'ici vendredi à minuit, une partie des administrations fédérales seront paralysées en l'absence de fonds pour fonctionner. Si les effets d'un "shutdown" sont difficiles à prévoir avec précision, les ministères de la Sécurité intérieure, de la Justice, de l'Intérieur, ou encore le département d'Etat seraient perturbés, avec des dizaines de milliers de fonctionnaires de facto placés en congé sans solde. Les républicains dominent pour l'instant le Congrès. Mais toute loi budgétaire doit être adoptée par 60 voix sur 100 au Sénat, où ils ne disposent que de 51 sièges. Et à partir du 3 janvier, les démocrates reprendront le contrôle de la Chambre des représentants. Un contexte qui ne les incite pas à céder sur les demandes du président républicain. "Je serai fier d'aller au +shutdown+ au nom de la sécurité aux frontières", avait lancé il y a une semaine M. Trump dans le Bureau ovale lors d'un échange particulièrement houleux avec les leaders démocrates du Congrès, Chuck Schumer et Nancy Pelosi. "Il n'y a pas de sécurité aux frontières sans le mur! ", avait-il martelé, en référence à sa promesse de campagne extrêmement controversée. (Belga)