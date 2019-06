Cinq morts dans la dispersion du sit-in au Soudan

(Belga) La dispersion par les autorités militaires du sit-in du mouvement de contestation devant le QG de l'armée à Khartoum "doit cesser", a déclaré lundi l'ambassade américaine au Soudan. L'opération, toujours en cours, a fait au moins cinq morts, d'après le comité central des médecins, proche de la contestation.

Cette opération des "forces de sécurité soudanaises" est "injustifiée et doit cesser", a écrit sur son compte Twitter l'ambassade américaine, selon qui le Conseil militaire au pouvoir en "porte la responsabilité". En réaction, l'Alliance pour la liberté et le changement (ALC), fer de lance de la contestation, a appelé à des "marches pacifiques et des cortèges dans les quartiers, les villes, les villages", appelant à "renverser le Conseil militaire" au pouvoir. (Belga)